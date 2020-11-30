Тройное ДТП в Переславском районе: машина вылетела на «встречку»

В аварии участвовали три машины. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

В Переславском районе вчера, 29 ноября, вечером произошло ДТП с тремя автомобилями. По предварительным данным, 29-летнйи водитель «Ауди» не смог правильно выбрать дистанцию и врезался в «Мерседес» с полуприцепом. От удара «Ауди» выбросило на встречную полосу и машина влетела в «Хендэ», после чего уже эта иномарка врезалась в бордюрное ограждение.

- Пострадали три человека: водитель «Ауди», его доставили в больницу, водителя «Хендэ» и пассажира этого автомобиля после осмотра медиками отпустили на амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас проводится проверка по факту аварии.