В Ярославле пропала 63-летняя женщина в фуфайке

Женщина ушла из дома 23 ноября. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле с 23 ноября ищут 63-летнюю местную жительницу Светлану Борисовну Волкову. Она ушла из своего дома в Заволжском районе города и пропала.

На вид женщине лет 70, рост 160 сантиметров, худощавая, волосы короткие русые с сединой, глаза голубые. Из особых примет - шишка слева на лбу, не очень опрятна. Светлана Волкова, как уточняют волонтеры, нуждается в медицинской помощи.

Была одета в серую фуфайку, голубую футболку, серые рваные колготки, малиновые войлочные тапки.

Если вам известно, где находится пожилая ярославна или вы ее недавно видели, сообщите по телефонам 02, 102, 112 - полиция или 8(910)964-08-38 на горячую линию "ЯрСпас".