Волк, застреленный в Рыбинском районе, не был бешеным

Каким бы дружелюбным не выглядел дикий зверь, подходить к нему не стоит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экспресс-анализ на бешенство, проведенный убитому в Рыбинском районе волку, показал отрицательный результат. Однако пока рано утверждать, что животное не было заражено этой опасной болезнью, пояснили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

- Окончательный результат будет известен после анализа, сделанного по комплексной методике с использованием биопроб животного. Итог мы получим в течение месяца, - сказали специалисты.

Напомним, что ЧП произошло 21 ноября на территории ресторанного комплекса у Демино. Волк, как рассказывают очевидцы, сам вышел к людям и сначала давал себя гладить. А потом укусил беременную посетительницу ресторана, которая тянула к нему руки. После этого на место выехал егерь и убил зверя.

В социальных сетях ярославцы в случившемся винили, в основном, женщину. Если бы она не полезла к волку, животное не пришлось бы убивать. Этот волк уже не раз выходил к ресторанному комплексу, брал еду, которую ему подкидывали посетители, и никогда до этого не проявлял агрессии. Но, как известно, все до поры до времени. Наличие у зверя опасного заболевания не исключается. Правда, если вируса бешенства не найдут, получится, что животное погибло из-за излишнего любопытства человека.