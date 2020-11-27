Оперативники оставили рыбинских заключенных без сотовой связи

Пользоваться сотовыми телефонами осужденным запрещено

Известно, что пользоваться сотовыми телефонами осужденным запрещено, однако, многие заключенные с такой «несправедливостью» мириться не хотят и разными способами пытаются оставаться на связи.

За последние дни оперативники дважды пресекли попытки перебросить запрещенные предметы на территорию рыбинской ИК-12. Сначала задержали 28-летнего местного жителя. Во время осмотра у него нашли три свертка, обмотанных скотчем, в которых находились четыре мобильника, четыре зарядных устройства к ним, гарнитура и два USB-кабеля.

Потом попался 30-летний рыбинец: намерения у него были такие же – перебросить через забор «запрещенку». На этот раз изъяли шесть телефонов, два зарядника и два блока для зарядных устройств, две гарнитуры и USB-кабель.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Ярославской области, в отношении задержанных мужчин составлены протоколы об административной ответственности.