В центре Ярославле у здания МЧС загорелся пассажирский автобус

Пассажиров в автобусе не было. Скриншот с видео "Подслушано у водителей Ярославль" ВКонтакте

Пассажирский автобус, предназначенный для развозки сотрудников одного из гипермаркетов Ярославля, полыхнул вчера поздно вечером в районе Красной площади. Так совпало, что ЧП произошло рядом с Управлением МЧС, пожарные быстро сориентировались и потушили пламя, которое полыхало очень сильно.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, пассажиров в момент возгорания в салоне не было, водитель успел выпрыгнуть из кабины, поэтому никто в огне не пострадал. На месте работали семь пожарных и две машины, пламя потушили в течение получаса. Известно, что загорелся моторный отсек автобуса.