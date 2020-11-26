Фонд «Навстречу переменам» объявил победителей конкурса социальных предпринимателей

Фото предоставлены: ООО «Tele2 Россия»

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подвели итоги восьмого конкурса социальных предпринимателей. Победители получили финансирование по 650 тыс. и помощь в разработке антикризисной стратегии. Всего на поддержку социальных предпринимателей в период пандемии организаторы направили 5,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Tele2.

В 2020 году фонд «Навстречу переменам» и Tele2 провели конкурс для некоммерческих организаций, намеренных добиться устойчивости в сложные времена. Если целью предыдущих конкурсов было поддержать стартапы в сфере социального предпринимательства, то новые вызовы изменили подход.

Организаторы решили помочь некоммерческим организациям, которые уже продемонстрировали потенциал социального воздействия. В конкурсе принимали участие некоммерческие организации, чьи лидеры являются полуфиналистами, финалистами и победителями конкурсов фонда «Навстречу переменам» с 2012 по 2019 год.

В финал конкурса вышли 15 проектов, среди них были выбраны 8 победителей, которые получили по 650 000 рублей. Ими стали:

Дарья Алексеева (Москва). Центр выдачи гуманитарной помощи благотворительного фонда «Второе дыхание» в Костроме.

Маргарита Ребецкая (Москва). «ВзаимоДействие» – инклюзивный театральный проект, в рамках которого создается арт-медиаконтент с участием людей с синдромом Дауна: спектакли, социальные ролики, документальное кино и тренинги.

Игорь Ананьев (Москва). Проект «Особая сборка» направлен на трудоустройство людей с ментальными нарушениями на предприятии по сборке и фасовке непищевых изделий.

Елена Панферова (Пенза). Центр НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ и проект «Современная профилактика» – профилактика зависимостей у школьников с помощью научных шоу и занятий.

Дарья Алейник, Наталья Кишаковская (Санкт-Петербург). «Простор» – центр для проведения спортивных и развивающих занятий для особенных детей и их семей.

Вероника Антимоник (Москва). Фонд «Безопасный дом» – организация помогает людям, которые стали жертвами работорговли, подверглись эксплуатации и насилию, а также поддерживает детей и взрослых из уязвимых групп – воспитанников интернатов и детских домов, несовершеннолетних мам, мигрантов и др.

Анна Белоусова (Чкаловск, Нижегородская область). «УМка» – инклюзивный центр, где проводят развивающие и коррекционные занятия для семей с детьми.

Надежда Самойлова (Санкт-Петербург). «Светлый город» – сеть детских центров для детей с тяжелыми нарушениями развития.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

- Пандемия испытывает на прочность компании, бизнесы и людей. Однако если из-за кризиса остановится социальный проект – успешно работающий с проблемой и влияющий на множество людей вокруг – последствия будут более чем драматичны. Особенные дети не найдут свое место в обществе, родители больного ребенка окажутся наедине со своей бедой, а сложные подростки так и останутся в конфликте с этим миром. Мы не можем этого допустить. Нам было важно, чтобы лучшие проекты, которые доказали свою эффективность, работали и адаптировались к новым условиям. Tele2 смогла приспособиться к этим реалиям, продолжить развивать бизнес даже в трудное для всех время, и нам есть чем поделиться с воспитанниками фонда. Это не только финансовая поддержка – мы готовы предложить все наработанные антикризисные практики и сделать все возможное для сохранения социальных проектов, которые так важны для здорового и процветающего общества.