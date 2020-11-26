Ростехнадзор приостановил работу Ярославского нефтеперерабатывающего завода

В ходе плановой проверки на НПЗ выявили серьезные нарушения Фото: Иван ВИСЛОВ

Центральное управление Ростехнадзора приостановило работу Ярославского нефтеперерабатывающего завода имени Д.И. Менделеева. Поводом для такого решения стали серьезные нарушения, которые специалисты ведомства выявили в ходе плановой проверки.

- Участок магистрального газопровода и технические устройства эксплуатируются без проведения экспертизы, в документах отсутствуют данные о сроке службы трех устройств, фактический срок службы которых превышает 20 лет. Также выявлены требования промышленной безопасности, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, - сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

По результатам проверки возбудили дела об административном правонарушении и составили протоколы о временном запрете деятельности. Материалы направили на рассмотрение в суд для вынесения решения о приостановке объектов.