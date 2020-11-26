В Ярославской области выявили вирус африканской чумы свиней Фото: Павел МАРТИНЧИК

В поселке Волга Некоузского района в продукции свиноводства выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Как сообщает департамент ветеринарии Ярославской области, эта продукция поступила из Тверского региона, где ранее была зафиксирована вспышка чумы на одном из предприятий.

АЧС – это крайне заразная инфекционная болезнь, которой подвержены и домашние свиньи, и дикие кабаны. Вирус чумы может сохраняться в почве, навозе и охлажденном мясе до 100 дней, в ветчине и солонине – 300 дней. В замороженном виде вирус остается жизнеспособным 15 дней. При этом средств для профилактики и лечения этой болезни не существует, а гибель животных – 100%.