Думал любимая, оказалась мошенница: ярославец перевел 1,5 миллиона рублей случайной знакомой

Собеседница не раз просила дать ей денег в долг, мужчина не отказывал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Знакомство в Интернете обернулось для молодого ярославца финансовыми потерями. На сайте знакомств он начал общаться с девушкой, которая представилась жительницей Ярославля. На протяжении трех месяцев пара налаживала контакты при помощи Интернета.

Собеседница не раз просила дать ей денег в долг, мужчина не отказывал – за короткий срок он перевел своей случайной знакомой 1,5 миллиона рублей. Девушка уверяла, что все вернет, мужчина ей верил до последнего. Но когда она пропала «с радаров», естественно, не переведя ему ни копейки, наконец-то понял, что был жестоко обманут.

Ярославец написал заявление в полицию. В результате оперативно-розыскных действий собеседница потерпевшего была установлена. Ей оказалась 34-летняя жительница Оренбургской области.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.