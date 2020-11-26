В ростовском педагогическом колледже скончались три преподавателя

Ростовский педагогический колледж переживает тяжелые потери. В ноябре из жизни ушли три преподавателя образовательного учреждения.

Первым, 13 ноября, скончался выпускник педколледжа, а потом преподаватель информатики Дмитрий Кашин. Ему было всего 28 лет.

- Молодой, умный, амбициозный, любящий жизнь и строящий планы профессионал своего дела, - написали на странице образовательного учреждения в соцсети ВКонтакте.

22 ноября ушел из жизни Вячеслав Жигалов, еще совсем недавно он выходил на сцену со своим творческим коллективом «Зарянка». А вчера, 25 ноября, умер педагог Виталий Ворончихин.

- Наш дорогой, уважаемый и всеми любимый коллега. Он всегда был для нас образцом галантности и интеллигентности. Вечная память Виталию Николаевичу, - написано в группе коллежда.

КП-Ярославль выражает свои соболезнования родным и коллегам умерших педагогов.