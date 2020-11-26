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За устройство на работу жительница Рыбинска заплатила 550 тысяч рублей

«Работодатели» потребовали взнос для регистрации
Полина Вачнадзе
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«Работодатели» потребовали взнос для регистрации

«Работодатели» потребовали взнос для регистрации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

66-летняя жительница Рыбинска решила устроиться на работу и так удачно совпало, что некая компания предложила ей трудиться удаленно через Интернет. Правда, потенциальный работодатель уточнил, что за регистрацию необходимо заплатить – каких-то восемь тысяч рублей, которые, естественно быстро окупятся. Женщина согласилась, но на этом ее вложения в дело не закончились.

Каким-то образом злоумышленникам удалось убедить жительницу Рыбинска, что для работы ей нужно взять кредит, и она повелась: оформила два займа – на 377 тысяч рублей и 154 тысячи. Эти деньги потерпевшая перевела на указанный звонившими счет. Общая сумма потерь составила 550 тысяч рублей.

Пострадавшая написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Не открывайте ссылки, полученные от посторонних лиц в виде смс, ммс, электронных писем, сообщения от неизвестных пользователей социальных сетей. Эти ссылки скорее всего приведут на зараженные ресурсы сети Интернет, - предупреждает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Криминал