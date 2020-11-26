В Ярославле ночью спалили два автомобиля

Сгорели две машины. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сегодня ночью в Красноперекопском районе Ярославля сгорели две машины. Их владельцы твердо уверены, что это поджог.

- Люди, будьте бдительны, на Перекопе опять поджог. На улице Красноперекопская,1 подожгли две машины: ВАЗ-214 и ВАЗ-2115. Пожалуйста, будьте внимательны, кому что известно, сообщите в правоохранительные органы, - написал автор поста в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

Владелица одной из машин Любовь В. уточнила, что это уже не первый случай в районе и занимаются этим несколько человек, причем, судя по всему, просто из хулиганства.

- Ничего из машин не вытащили. Автомобиль специально сняли с передачи, чтобы он поехала в другие машины, - считает ярославна.