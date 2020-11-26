В Ярославском областном суде объяснили, куда делись судьи с мирового участка

Также с участка №1 уволились секретарь и помощник судья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 25 ноября, появилась информация о странной ситуации, которая сложилась на участке мировых судей №1 Дзержинского района. На дверях здания на улице Громова вывесили объявление о том, что все судьи уволились.

За комментариями КП-Ярославль обратилась в Ярославский областной суд. Выяснилось, что сейчас исполнением обязанностей мирового судьи участка №1 занимается мировой судья участка №8 Дзержинского района.

- Мировой судья с судебного участка №1 назначена Указом президента судьей Ленинского районного суда Ярославля, была открыта вакансия мирового судьи, осуществляется подбор кандидатов, - пояснили в ведомстве.

Также с участка №1 уволились секретарь и помощник судья – вакансии пока открыты, но кандидаты на эти должности уже есть.