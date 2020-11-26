В Ярославле столкнулись полицейский УАЗик и иномарка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на Московском проспекте у дома №80а произошло ДТП. Около часа ночи столкнулись полицейский патрульный автомобиль УАЗ и «Фольксваген Поло». По предварительной информации, иномарка врезалась в УАЗ, когда тот стоял на светофоре.

- Пассажир «Фольксвагена», 33-летний мужчина, был доставлен в больницу. Он нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На место выезжали сотрудники ГИБДД и медики. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.