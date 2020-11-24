Бизнесу Ярославской области помогут перейти в диджитал

26 ноября состоится МАСШТАБНЫЙ онлайн-форум «PRO БИЗНЕС»
Фото: Правительство Ярославской области
26 ноября состоится МАСШТАБНЫЙ онлайн-форум «PRO БИЗНЕС». Действующие предприниматели и те, кто только начинают свой бизнес, смогут принять участие в дискуссиях и мастер-классах от ТОПОВЫХ спикеров и экспертов российского и международного уровней: Гил Петерсил, Владимир Маринович, Дмитрий Ащепков и другие.
Организатор форума - Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области, а также Корпорация развития МСП (бизнес-инкубатор).
Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Форум посвящен цифровой трансформации бизнеса, где представители мировых и российских компаний поделятся опытом, расскажут, как технологии помогают достигать новых высот, и раскроют тренды развития бизнеса в 2021 году.
В рамках форума будут обсуждаться темы:
· перевод продаж из оффлайна в онлайн,
· новые ниши для бизнеса,
· как адаптировать бизнес в новых реалиях,
· управление удаленной командой,
· цифровой маркетинг,
· чат-боты,
· интернет-тренды,
· новые способы вовлечения аудитории.
Форум посвящен цифровой трансформации бизнеса
Фото: Правительство Ярославской области
На мероприятии выступят:
Гил Петерсил - Ведущий международный эксперт по бизнес-стратегиям и эффективному нетворкингу (США),
Владимир Маринович - Бизнес-философ, бизнес-ангел, зксперт по цифровой трансформации бизнеса,
Дмитрий Ащепков - Ведущий эксперт по продажам.
Опытом выхода в онлайн формат на федеральный уровень поделится модератор форума Василь Газизулин - Основатель и управляющий партнер компаний TopFranchise.ru и TopFranchise.com, международный эксперт в области франчайзинга.
Участие в Форуме бесплатное. Для доступа к трансляции и всем материалам необходимо зарегистрироваться на сайте проекта: http://yar.probusinessforum.ru/
Программу мероприятия и все подробности можно найти на сайте и по тегу в социальных сетях #МойБизнес76
Форум в онлайн формате состоится 26 ноября с 11 до 18 часов. Не упустите такую возможность!
Участники также смогут общаться в чате с представителями бизнес-сообщества и принять участие во втором дне форума - посетить экскурсию на предприятия Ярославля, познакомиться с собственником и обменяться опытом в сообществе единомышленников.