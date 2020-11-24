Бизнесу Ярославской области помогут перейти в диджитал

26 ноября состоится МАСШТАБНЫЙ онлайн-форум «PRO БИЗНЕС» Фото: Правительство Ярославской области

26 ноября состоится МАСШТАБНЫЙ онлайн-форум «PRO БИЗНЕС». Действующие предприниматели и те, кто только начинают свой бизнес, смогут принять участие в дискуссиях и мастер-классах от ТОПОВЫХ спикеров и экспертов российского и международного уровней: Гил Петерсил, Владимир Маринович, Дмитрий Ащепков и другие.

Организатор форума - Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области, а также Корпорация развития МСП (бизнес-инкубатор).

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Форум посвящен цифровой трансформации бизнеса, где представители мировых и российских компаний поделятся опытом, расскажут, как технологии помогают достигать новых высот, и раскроют тренды развития бизнеса в 2021 году.

В рамках форума будут обсуждаться темы:

· перевод продаж из оффлайна в онлайн,

· новые ниши для бизнеса,

· как адаптировать бизнес в новых реалиях,

· управление удаленной командой,

· цифровой маркетинг,

· чат-боты,

· интернет-тренды,

· новые способы вовлечения аудитории.

Форум посвящен цифровой трансформации бизнеса Фото: Правительство Ярославской области

На мероприятии выступят:

Гил Петерсил - Ведущий международный эксперт по бизнес-стратегиям и эффективному нетворкингу (США),

Владимир Маринович - Бизнес-философ, бизнес-ангел, зксперт по цифровой трансформации бизнеса,

Дмитрий Ащепков - Ведущий эксперт по продажам.

Опытом выхода в онлайн формат на федеральный уровень поделится модератор форума Василь Газизулин - Основатель и управляющий партнер компаний TopFranchise.ru и TopFranchise.com, международный эксперт в области франчайзинга.

Участие в Форуме бесплатное. Для доступа к трансляции и всем материалам необходимо зарегистрироваться на сайте проекта: http://yar.probusinessforum.ru/

Программу мероприятия и все подробности можно найти на сайте и по тегу в социальных сетях #МойБизнес76

Форум в онлайн формате состоится 26 ноября с 11 до 18 часов. Не упустите такую возможность!

Участники также смогут общаться в чате с представителями бизнес-сообщества и принять участие во втором дне форума - посетить экскурсию на предприятия Ярославля, познакомиться с собственником и обменяться опытом в сообществе единомышленников.