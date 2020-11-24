В Ярославле машина влетела в забор: пострадали три человека

Авария произошла вчера, 23 ноября, на проспекте Фрунзе Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла вчера, 23 ноября, около 15:45 на проспекте Фрунзе в Ярославле. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и врезался в ограждение.

В результате ДТП пострадали три человека. Водителя и 59-летнего пассажира с травмами доставили в больницу. Еще один пассажир, 52-летний мужчина, нуждается в амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.