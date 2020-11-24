Объявлен старт конкурса для предпринимателей Ярославское бизнес-шоу «Наставничество» #ЯрБизнесШоу

. Фото: Правительство Ярославской области

КОНКУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В Ярославской области стартовал конкурс предпринимателей на главный приз — грант в 100 000 рублей на развитие бизнеса. Узнайте подробности и зарегистрируйтесь по ссылке до 27 ноября 2020 — https://taplink.cc/yarbizshow

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение начинающих предпринимателей и содействие созданию собственного бизнеса.

Развитие института наставничества в Ярославской области, продвижение и поощрение лучших практик его развития.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Продемонстрировать реалистичность и жизнеспособность нового бизнеса в современных условиях на примерах бизнес-наставников – успешных предпринимателей Ярославской области и примерах нового бизнеса в лице наставляемых.

Закрепить позитивный и созидательный имидж предпринимателя для широкой аудитории жителей области.

Выявить успешные стартапы от уровня «идея» до уровня «первых результатов» в режиме реального времени и продемонстрировать социально-значимые результаты от работы предпринимателя.

ДЛЯ КОГО?

Принять участие в конкурсе могут начинающие и опытные предприниматели, а также самозанятые граждане.

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области

МЕДИА-ПРОЕКТ

В виду сложившейся эпидемиологической ситуации конкурс проводится дистанционно, но в максимально интерактивном формате бизнес-шоу. На протяжении месяца участники пройдут несколько отборочных этапов и примут участие в съёмках телевизионной программы на телеканале "Первый Ярославский". А финалисты получат возможность проработать проблемы своего бизнеса с наставниками - опытными бизнесменами и рассказать об этом, особенно о результатах, в рамках первого сезона телевизионного шоу, состоящего из 6 серий продолжительностью от 25 минут.

ШИРОКАЯ АУДИТОРИЯ

За успехами участников конкурса буду наблюдать не только телезрители. #ЯрБизнесШоу будет широко освещаться в соцсетях Instagram, Facebook и Вконтакте. На официальных каналах в Youtube и TikTok будут регулярно выходить видео-дневники конкурса. Зрители смогут наблюдать не только за успехами ярославских предпринимателей, но и за их личной трансформацией как экспертов, профессионалов, рассказчиков и героев теле-шоу.

Вся информация, новости и ссылки на медийные ресурсы проекта представлены на сайте — https://taplink.cc/yarbizshow

ЭТАПЫ КОНКУРСА

I этап отбора. Тестирование. Каждый потенциальный участник при регистрации проходит тест на сайте конкурса в режиме онлайн.

II этап отбора. Видео обращение-презентация от участника конкурса, где он должен презентовать себя, свои достижения и свой бизнес.

III этап отбора. Встреча участников, знакомство-собеседование с наставниками, организационное собрание.

IV этап отбора. Онлайн-голосование на сайте конкурса за участников мероприятия.

Количество финалистов: 15 (пятнадцать) человек.

ПРЕИМУЩЕСТВА участия в конкурсе для ФИНАЛИСТОВ

Проработка проблемы своего проекта с опытными наставниками — успешными бизнесменами

Возможность интересно рассказать о своём проекте в рамках теле-шоу

Серия публикаций о вашем проекте в соцсетях #ЯрБизнесШоу с большим охватом

Новые связи и партнёры для развития вашего бизнес-проекта

Грантовая поддержка победителей

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

1 место – сертификат на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей на развитие собственного бизнеса.

2 место – сертификат на сумму 70 000 (семьдесят тысяч) рублей на развитие собственного бизнеса.

3 место – сертификат на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на развитие собственного бизнеса.

Узнайте подробности и зарегистрируйтесь по ссылке — https://taplink.cc/yarbizshow

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