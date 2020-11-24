Рыбинцы предотвратили взрыв газа в пятиэтажном доме

Рыбинцы предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Очередной трагедии, связанной со взрывом бытового газа в доме, удалось избежать благодаря бдительности людей. О ЧП, которое удалось предотвратить, на своей странице в социальной сети рассказала глава Рыбинска Денис Добряков.

- Результатом серьезной аварийной ситуации могли стать взрыв бытового газа, пожар и разрушение многоквартирного дома, - написал Денис Валерьевич.

Неприятный запах в подъезде учуяли жители пятиэтажки на улице Ворошилова. Соседи не стали долго думать и позвонили в газовую службу. И не зря.

Как выяснилось позже, жильцы одной из квартир самовольно отключили газовую плиту, но продолжали пользоваться газовой колонкой. Собираясь в душ, женщина перепутала краны и открыла не тот. Квартира быстро наполнилась газом, который мог взорваться в любой момент, лишив рыбинцев как минимум крыши над головой, а в худшем случае – здоровья и жизни.

- Я выражаю искреннюю благодарность специалистам ОАО «Рыбинскгазсервис» за профессионализм. Жителей города призываю соблюдать правила обращения с газовыми приборами, не допускать самовольного подключения, бережно относиться к собственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью своих соседей, - обратился к горожанам Денис Добряков.