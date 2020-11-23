В Ярославле будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП

Авария произошла 1 августа этого года на улице Свободы Фото: УМВД по Ярославской области

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Свободы в Ярославле.

Авария произошла 1 августа этого года около трех часов ночи. Автомобиль, за рулем которого находился обвиняемый, врезался в столб. От удара машину так искорежило, что пассажиры не могли сами выбраться. Спасателям пришлось срезать крышу иномарки. В результате ДТП тяжелые травмы получили три человека. Две 18-летние девушки и 24-летний молодой человек были госпитализированы. Одна из пострадавших спустя несколько часов скончалась в реанимации.

- В ходе предварительного следствия установили, что перед тем, как сесть за руль, водитель был в баре со своим приятелем. Там молодые люди познакомились с двумя девушками и предложили довезти их до дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Выяснилось, что ярославец вообще не имел права в тот день садиться за руль. За езду в нетрезвом виде парень ранее был лишен водительского удостоверения. Проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения после ДТП он отказался. По ходатайству следствия молодого человека заключили под стражу.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.