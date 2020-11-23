В Ярославле два дня ищут подростка

ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"

В Ярославле с 21 ноября ведутся поиски 15-летнего Саши Виноградова. Подросток ушел из государственного учреждения в Ленинском районе города в субботу и с тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид парню 14-15 лет, рост 155 сантиметров, худощавый, волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет в синюю куртку, темные брюки и черные кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Александра, позвоните по телефонам 02, 102 или 112 (с сотового) – полиция; 8(910)964-08-38 – горячая линия ЯрСпас.