В Ярославле асфальт вновь уложили в снег. ФОТО: группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте

Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, если надо укладывать асфальт. Видимо, по такому принципу действуют рабочие, которых сфотографировали прохожие. Собственно, такая картина в областном центре (да и во многих других городах) повторяется из года в год.

- Тутаевский проезд, от проспекта Октября в сторону Волги. Типичная укладка асфальта. В снег, - пишет автор снимков, опубликованных в группе «Жесть Ярославля» ВКонтакте.

- Самое то, по снежку-то! Его и ждали. Местная фишка, - пишет Елена К.

- Я один раз так решила снять в снегопад, как укладывают асфальт… Я хорошо бегаю, это спасло, - делится своими воспоминаниями Инна А.

- Всегда удивляла эта наивность: знают, что нельзя в такую погода укладывать, знают, что снимут на камеру, выложат в соцсети и все равно продолжают так делать, - недоумевает Александр А.

Может быть, конечно, ярославцы что-то не понимают, и рабочие используют какие-то современные технологии, а которых мы ничего не знаем. Хотелось бы по этому поводу услышать комментарий представителей мэрии города. Или все же нарушают?

- Нанотехнологичный асфальт не боится холодов, влаги, перепадов, если соблюдаются инструкции укладки полотна, - поясняет подписчик группы Виталий Д., но так ли это, хотелось бы узнать из компетентных источников.