В Ярославской области ожидается метель

Непогода сохранится до 18 часов 23 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 22 ноября, с 18 часов на территории Ярославской области ожидаются снегопад, местами метели. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщили в региональном центре обработки информации. Такая погода будет сохраняться в течение суток.

Температура воздуха в ночь на понедельник опустится до -3. Днем столбики термометра поднимутся до отметки +1 градус.

Ярославцев предупреждают: при таких погодных условиях на дорогах может образоваться гололедица. Автомобилистам стоит быть внимательными и осторожными.