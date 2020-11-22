Жительница Ярославля рассчиталась за коммуналку золотом

Золото продали в счет погашения коммунальных долгов. ФОТО: Иванов Иван
Жительнице Ярославля пришлось рассчитываться с долгами по коммуналке золотом.
Женщина на протяжении нескольких лет не платила за услуги ЖКХ. Сумма с учетом пени за это время набежала немаленькая. Сколько именно задолжала ярославна, пресс-служба УФССП России по Ярославской области не уточняет.
Женщину через суд обязали погасить задолженность. Приставы возбудили исполнительное производство и предупредили ярославну об ответственности, которую ей придется нести, если счета не будут оплачены. Однако беседа результата не принесла.
- Официально женщина нигде не работает, взыскать в качестве долга какие-либо ее доходы не представлялось возможным, - рассказали приставы.
В результате аресту подверглись ювелирные украшения, принадлежавшие ярославне. После оценки специалистами золото реализовали в счет погашения коммунального долга.