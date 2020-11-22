В Ярославской области пенсионерам увеличили прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума пенсионеров с 1 января 2021 года составит 9231 рубль Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области с 1 января 2021 года увеличат прожиточный минимум пенсионеров. Информация об этом появилась на сайте региональной думы. Величина прожиточного минимума, согласно новому законопроекту, изменится на 469 рублей и составит 9231 рубль.

По словам председателя комитета Ярославской областной думы по социальной, демографической политике труду и занятости Ларисы Ушаковой, общее увеличение составляет более 560 рублей с учетом того, что «в сентябре минимум повысили почти на 100 рублей».

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что перерасчет произвели с учетом прогноза социально-экономического развития России на среднесрочный период. Кроме того, на решение повлиял и тот факт, что в начале ноября прожиточный минимум пенсионеров в целом по стране установили в размере 10022 рублей.