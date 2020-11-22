Ярославские депутаты поддержали ограничения на продажу алкоголя

Кафе и ресторанам, расположенным в жилых домах, могут запретить продавать алкоголь с 23 до 10 часов Фото: Мария АНАНОВА

Депутаты Ярославской областной думы проголосовали за новые ограничения на продажу алкоголя, сообщает «Коммерсантъ-Ярославль».

Народные избранники поддержали инициативу севастопольского законодательного собрания о внесении в Государственную думу проекта закона о запрете розничной продажи спиртного в некоторых заведениях общепита. Речь идет о кафе и ресторанах, которые располагаются в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях. Если инициативу поддержат на федеральном уровне, то владельцам заведений запретят продавать алкоголь с 23 до 10 часов.

Ранее ярославские депутаты предлагали ужесточить федеральный закон, разрешающий торговать спиртным тем кафе, площадь зала которых не менее 20 квадратных метров.

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