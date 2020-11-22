Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ярославской области борец с курением заблокировал общий балкон многоэтажного дома

О правилах пожарной безопасности, по всей видимости, мужчина не подумал
Светлана Крутикова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Мужчина заблокировал выход на общий балкон, установив металлическую дверь. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" во ВКонтакте

Мужчина заблокировал выход на общий балкон, установив металлическую дверь. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" во ВКонтакте

Весьма необычный способ борьбы с курильщиками выбрал житель одной из рыбинских многоэтажек. Мужчина заблокировал выход на общий балкон, установив металлическую дверь. Об инциденте рыбинцы рассказали в социальных сетях.

- Металлическое ограждение поставил один из жильцов дома. Мужчине неоднократно говорили убрать дверь, но он отвечал, что на балконе курят и гадят, - написал автор поста.

Жителей многоэтажки беспокоит тот факт, что установленная дверь заграждает пожарную лестницу, попасть на которую можно только через балкон. Если в доме сломается лифт или, что страшнее, произойдет возгорание, люди не смогут выйти из подъезда.

В комментариях к посту жителям дома советуют обратиться в пожарную инспекцию. Ее сотрудники смогут найти убедительные аргументы в беседе с несговорчивым мужчиной. Не исключено, что за такую самодеятельность рыбинцу грозит штраф.