Ярославский «Локомотив» прервал серию поражений, обыграв рижское «Динамо»

"Железнодорожники" обыграли рижское "Динамо" со счетом 3:1. ФОТО: ХК "Локомотив"

Вчера, 21 ноября, ярославскому «Локомотиву» удалось прервать серию из трех поражений подряд. На домашнем льду «железнодорожники» обыграли рижское «Динамо». Игра завершилась со счетом 3:1.

Ворота рижан ярославцам удалось распечатать в середине второго периода. На 32-минуте гол забил Антон Ландер, а уже через минуту Павел Кудрявцев увеличил отрыв. В начале третьего периода третья шайба в ворота гостей влетела от клюшки Егора Коршкова. В середине заключительного периода динамовцам удалось отыграть одну шайбу. Автором гола стал Глеб Зырянов.

Следующий матч «Локомотив» проведет на выезде. 24 ноября «железнодорожники» сыграют с минским «Динамо».