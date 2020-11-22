Суд обязал мэрию Ярославля ограничить доступ в заброшенную школу

Заброшенное здание претерпело изменения и стало представлять опасность для окружающих Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрии Ярославля придется ограничить доступ в заброшенное здание школы на улице Верхней. Образовательное учреждение закрыли более 15 лет назад. За это время здание претерпело изменения и стало представлять опасность для окружающих.

- В ходе проверки обнаружили повреждения наружных стен, окон и дверей, которые свидетельствуют о том, что бывшая школа разрушается. При этом доступ в помещение не ограничен. Оконные и дверные проемы открыты, здание не законсервировано, не обнесено забором. Оно опасно для людей, которые могут находиться как внутри, так и поблизости от него, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверки в суд направили иск с требованием обязать городские власти установить защитные ограждения вокруг здания. Суд требования удовлетворил. Прокуратура проконтролирует, чтобы решение было исполнено.