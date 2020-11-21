Мокрый снег и сильный ветер: ярославцев предупредили об ухудшении погоды

Мокрый снег и сильный ветер в регионе ожидаются завтра, 22 ноября Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Завтра, 22 ноября, в Ярославской области может ухудшиться погода.

- По данным Ярославского ЦГМС, на территории Ярославской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а также усиление южного ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Специалисты предупреждают, что в такой ситуации могут возникнуть затруднения в работе всех видов транспорта, не исключено и увеличение количества ДТП. Кроме того, возможны обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных конструкций и ветхих крыш.

Будьте внимательны и осторожны!