В Тутаеве на переправу вышел теплоход

Теплоход будет работать до ледостава. ФОТО: Администрация Тутаевского района

Сегодня, 21 ноября, в Тутаеве между правым и левым берегом Волги вновь начал курсировать теплоход. Об этом в социальных сетях сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

- Теплоход прошел все проверки, все испытания, получил все необходимые документы, - отметил чиновник.

С левого берега первый рейс отправляется в 6:00, последний - в 21:00. С правого - в 6:30 и 21:15 соответственно. Отходить от каждого из берегов «Борис Кустодиев» будет раз в час.

Взрослый билет стоит 35 рублей, детский – 17. Пассажиры в возрасте до пяти лет могут ездить бесплатно.

Теплоход будет работать до ледостава.