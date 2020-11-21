В Ярославской области подорожает алкоголь, табак и молоко

Молочная продукция подорожает сразу на 10% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый год в Ярославской области начнется с роста цен. Специалисты Министерства финансов России рассказали, какие категории товаров подорожают.

С 1 января вырастут цены на водку, коньяк и игристые вина. Стоимость самой дешевой бутылки водки объемом 0,5 литра составит 243 рубля. Купить коньяк такого же объема можно будет за 446 рублей. Заплатить за игристое вино объемом 0,75 литра придется 169 рублей.

Повысятся цены и на табак. Акцизы на данную продукцию планируют увеличить на 20%. Ставка на традиционные сигареты составит 2359 рублей за тысячу штук, а на электронные - 60 рублей за штуку. Если акциз увеличат, то пачка сигарет подорожает примерно на 17%.

Также сразу на 10% подорожает молочная продукция. Связано это с введением обязательной маркировки.

Кроме того, с нового года дороже станут поездки на поезде. Федеральная антимонопольная служба разрешила РЖД и ФПК поднять стоимость всех видов билетов на 3,7%.

Помимо этого, финансовые аналитики ждут роста цен и на импортные товары. К весне их стоимость может увеличиться не менее чем на 4%.