Возле Добрынинского моста в Ярославле установят светофор

Светофор появится на пересечении улиц Добрынина и Карла Либкнехта Фото: Иван МАКЕЕВ

На пересечении улиц Добрынина и Карла Либкнехта установят светофор.

- Такое решение совместно с сотрудниками ГИБДД приняли, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, - пояснил главный специалист-инженер МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Илья Букреев.

Ранее жители района жаловались, что из-за отсутствия пешеходного перехода на данном перекрестке приходится перебегать дорогу в неположенном месте. Кроме того, светофор здесь необходим и потому, что рядом находятся школа и несколько детских садов.

На данный момент подрядчик уже установил две консоли и забетонировал основание. Работы завершить планируют в начале следующей недели.