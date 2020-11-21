В Ярославле водитель иномарки сбил женщину и ребенка

Ребенка и женщину доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП произошло вчера, 20 ноября, в 18:55 у дома №12 по улице Носкова. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Порше Кайен» сбил 7-летнего мальчика и 34-летнюю женщину. В момент аварии они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Ребенка и женщину доставили в больницу. К счастью, травмы оказались не очень серьезными. После осмотра и оказания помощи пострадавших отпустили лечиться домой.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.