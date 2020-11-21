В Ярославле станет меньше маршруток

Уже в 2021 году начнется сокращение количества маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу Фото: Мэрия Ярославля

В 2021 году в Ярославле начнется оптимизация маршрутной сети пассажирского транспорта. В первую очередь городские власти хотят решить проблему дублирования маршрутов и возникающей вследствие этого конкуренции между муниципальными и частными перевозчиками.

- Сегодня больше половины перевозок в городе выполняют частные организации и только чуть более 35% муниципальные предприятия. Реформирование маршрутной сети позволит нам укрепить позиции муниципального транспорта, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Уже в следующем году начнется сокращение количества маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу. Будут проводиться конкурсные процедуры в социальном секторе перевозок. Тем, кто пройдет конкурсный отбор, придется соблюдать единые правила перевозок: предоставлять льготы, принимать проездные, соблюдать установленное расписание. В противном случае частников могут попросить уйти с рынка.