В лесополосе Рыбинска нашли труп с пробитой головой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тело мужчины с ранами, несовместимыми с жизнью, нашли в лесополосе в районе улицы Софийской в Рыбинске. У пострадавшего была пробита голова, сильно избито лицо.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», опросили очевидцев. Следы привели к знакомому убитого – 33-летнему местному жителю. Сейчас мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.
- Следователями готовится ходатайство о заключении его под стражу, - пояснили в СКР по Ярославской области.
Мотивы преступления и его обстоятельства выясняются.