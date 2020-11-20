В лесополосе Рыбинска нашли труп с пробитой головой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тело мужчины с ранами, несовместимыми с жизнью, нашли в лесополосе в районе улицы Софийской в Рыбинске. У пострадавшего была пробита голова, сильно избито лицо.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», опросили очевидцев. Следы привели к знакомому убитого – 33-летнему местному жителю. Сейчас мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.

- Следователями готовится ходатайство о заключении его под стражу, - пояснили в СКР по Ярославской области.

Мотивы преступления и его обстоятельства выясняются.