В Ярославской области арестовали банду четверых вымогателей

Злоумышленники заставили «подарить» им дорогую квартиру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области задержаны четыре человека, которые обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено в отношении двух уроженцев стран ближнего зарубежья и двух местных жителей.

В поле зрения злоумышленников попал представитель жилищно-строительного кооператива Тутаева. По версии следствия, обвиняемые так на него надавили, в том числе и под угрозой физической расправы, что тот оформил на одного из вымогателей квартиру в строящемся доме. Квартирка оказалась немаленькой – 180 квадратов, стоимостью в 3,7 миллиона рублей.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, вся четверка обвиняемых сейчас находится под стражей. Их проверяют на причастность в другим похожим преступлениям.

Если суд признает мужчин виновными, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.