Шесть COVID-пациентов в Ярославской области находятся в крайне тяжелом состоянии

В тяжелой форме болезнь протекает у 59 ярославцев Фото: Полина Вачнадзе

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал информацию о состоянии пациентов, которые сейчас проходят лечение в COVID-госпиталях.

По данным на 20 ноября, в крайне тяжелом состоянии шесть человек. В тяжелой форме болезнь протекает у 59 ярославцев. В состоянии средней степени тяжести сейчас находятся 439 пациентов и у 53 состояние удовлетворительное.

Как уточнили в оперативном штабе, 46 человек на данный момент подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На инфекционный койки госпитализировано 1984 человека: 557 с подтвержденным COVID-19, остальные – с типичной клиникой болезни. За сутки от коронавируса скончались три ярославны.