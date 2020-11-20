В тройном ДТП в Ярославле пострадала женщина-водитель

На Ленинградском проспекте столкнулись три иномарки. ФОТО: Твиттер МЧС Ярославль

Вчера, 19 ноября, в 18:25 на Ленинградском проспекте произошло тройное ДТП. Столкнулись «Форд Эскейп» под управлением 50-летнего мужчины, «Форд Фьюжн» и «Ауди». За рулем последних двух иномарок были женщины - 48 и 27 лет.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Форд Фьюжн». Женщина получила травмы, однако госпитализация ей не потребовалась. Ярославна будет лечиться дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На место ДТП выезжали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.