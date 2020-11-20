Вынесли втроем: у жительницы Ярославской области украли сейф с деньгами и драгоценностями

В сейф хранились деньги и ювелирные украшения на общую сумму более 183 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию с заявлением обратилась жительница одного из сел Некоузского района. Женщина рассказала, что неизвестные разбили окно, проникли в квартиру и вынесли сейф, в котором хранились деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила более 183 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемых. Ими оказались мужчины 31, 37 и 39 лет. Все подозреваемые являются жителями Рыбинска, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Похищенное частично изъяли. Расследование продолжается.