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Вынесли втроем: у жительницы Ярославской области украли сейф с деньгами и драгоценностями

Подозреваемых нашли
Светлана Крутикова
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В сейф хранились деньги и ювелирные украшения на общую сумму более 183 тысяч рублей

В сейф хранились деньги и ювелирные украшения на общую сумму более 183 тысяч рублей

Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию с заявлением обратилась жительница одного из сел Некоузского района. Женщина рассказала, что неизвестные разбили окно, проникли в квартиру и вынесли сейф, в котором хранились деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила более 183 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемых. Ими оказались мужчины 31, 37 и 39 лет. Все подозреваемые являются жителями Рыбинска, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Похищенное частично изъяли. Расследование продолжается.

Криминал