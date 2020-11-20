В Ярославской области подорожали продукты. В чем причина?

В октябре годовая инфляция выросла до 4,6% Фото: Анастасия Черникова

В Банке России определили уровень годовой инфляции в октябре – она выросла до 4,6%. Разница с сентябрем составила 0,4%. В качестве причин назвали ослабление курса рубля, низкий урожай и повышение спроса на ряд товаров.

Подорожали картофель, сахар, растительное масло, сыры и мясные продукты. В Ярославской области в этом сезоне не уродилась картошка, на юге – сахарная свекла и подсолнечник.

Параллельно с этим выросла стоимость импортных кормов и зерна, ветеринарных препаратов и упаковки, что сразу же отразилось на ценах мясных изделий и молочки.

А вот повышение стоимости медикаментов и чистящих средств, можно сказать, что вызвали мы сами, значительно увеличив спрос на них. Причина очевидна – пандемия.

В сфере транспорта Банк России зафиксировал замедление роста цен: транспортники не стали проводить традиционную осеннюю индексацию стоимости проезда.

В октябре в среднем по ЦФО инфляция составила 3,8%.

- У нас она традиционного выше, чем в других центральных областях. Это объясняется и тем, что находясь на севере округа, мы в большей степени зависим от ввозимой сельхозпродукции, а занчит несем дополнительные расходы на транспорт и логистику, - пояснил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.