ЕНВД отменяется: какой режим теперь выбрать предпринимателю

С 1 января 2021 года отменяется специальный налоговый режим ЕНВД
Фото: Правительство Ярославской области
С 1 января 2021 года отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. Перед предпринимателями встает острый вопрос: на какой режим выгоднее перейти со «вмененки»? С этим поможет определиться памятка, подготовленная Минэкономразвития РФ.
Важно помнить: если предприниматели «промолчат», с 1 января 2021 года они будут автоматически переведены на общий режим налогообложения.
Итак, попробуем разобраться, какие налоговые режимы можно выбрать.
Упрощенная система налогообложения
Это:
отчетность один раз в год;
авансовые платежи уплачиваются ежеквартально;
необходимо вести книгу учета доходов и расходов;
ИП с объектом «доходы» имеют право уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов, но не более чем на 50%: ИП, которые работают одни, без наемных работников, могут уменьшить налог на сумму страховых взносов без ограничений
Основные ограничения:
* численность работников не более 130 человек (с 2021 года);
* доход не превышает 200 миллионов рублей в год (с 2021 года);
* остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов рублей;
* ограничения по отдельным видам деятельности (например, нельзя применять УСН при производстве подакцизных товаров и добыче полезных ископаемых, а также нотариусам и адвокатам)
Полный перечень ограничений прописан в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ.
Налоговые ставки:
От 6% при выборе объекта налогообложения «доходы» до 20% при выборе объекта налогообложения «доходы-расходы».
Заменяет налоги:
* налог на прибыль – для юридических лиц;
* НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности – для ИП;
* НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента);
* налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности, за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость
Налог на профессиональный доход
Это:
* налоговая декларация не представляется;
* учет полученных доходов ведется через мобильное приложение «Мой налог» или web-кабинет «Мой налог» на сайте www.nalog.ru;
* позволяет использовать налоговый капитал в размере 10 тысяч рублей
Основные ограничения:
* нельзя привлекать работников;
* доход не превышает 2,4 миллионов рублей в год;
* нельзя совмещать с иными налоговыми режимами;
* не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав (кроме имущества для личных, домашних и (или) иных подобных нужд);
* не применяется при реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;
* «самозанятый» осуществляет деятельность в одном или нескольких субъектов РФ, где введен данный специальный налоговый режим
Налоговые ставки:
От 4% при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам до 6% при реализации товаров (работ, услуг) ИП и юридическим лицам
Применение режима заменяет уплату:
* НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на профессиональный доход;
* НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента);
* нет обязанности уплачивать страховые взносы как для ФЛ, так и для ИП
Патентная система налогообложения
Это:
* налоговая декларация не представляется;
* может одновременно применяться с УСН, ОСН;
* для осуществления деятельности ИП по заявлению получает патент на период от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года
Основные ограничения:
* средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек;
* доход не превышает 60 миллионов рублей в год;
* применяется по отдельным видам деятельности, которые установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ
Налоговая ставка:
6% на потенциальный годовой доход (устанавливается субъектом)
Патент не применяется в отношении:
* видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;
* реализации товаров, не относящейся к розничной торговле (реализация подакцизных товаров, товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками)
Применение режима заменяет уплату:
* НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на профессиональный доход;
* НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента);
* налога на имущество (за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость)
Единый сельскохозяйственный налог
Это:
* отчетность один раз в год;
* авансовые платежи уплачиваются ежеквартально;
* необходимо вести книгу учета доходов и расходов
Основные ограничения:
* численность работников не более 100 человек;
* доход не превышает 150миллионов рублей в год;
* остаточная стоимость основных средств – не более 150 миллионов рублей;
* ограничения по отдельным видам деятельности (например, нельзя применять УСН при производстве подакцизных товаров и добыче полезных ископаемых, а также нотариусам и адвокатам)
Полный перечень ограничений прописан в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ.
Налоговые ставки:
От 6% при выборе объекта налогообложения «доходы» (законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%) до 15% при выборе объекта налогообложения «доходы-расходы» (законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 5%)
Применение режима заменяет уплату:
* налога на прибыль — для юридических лиц;
* НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности – для ИП;
* НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента);
* налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности (за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость)
Какой режим теперь выбрать предпринимателю
Фото: Правительство Ярославской области