ЕНВД отменяется: какой режим теперь выбрать предпринимателю

С 1 января 2021 года отменяется специальный налоговый режим ЕНВД Фото: Правительство Ярославской области

С 1 января 2021 года отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. Перед предпринимателями встает острый вопрос: на какой режим выгоднее перейти со «вмененки»? С этим поможет определиться памятка, подготовленная Минэкономразвития РФ.

Важно помнить: если предприниматели «промолчат», с 1 января 2021 года они будут автоматически переведены на общий режим налогообложения.

Итак, попробуем разобраться, какие налоговые режимы можно выбрать.

Упрощенная система налогообложения

Это:

отчетность один раз в год;

авансовые платежи уплачиваются ежеквартально;

необходимо вести книгу учета доходов и расходов;

ИП с объектом «доходы» имеют право уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов, но не более чем на 50%: ИП, которые работают одни, без наемных работников, могут уменьшить налог на сумму страховых взносов без ограничений

Основные ограничения:

* численность работников не более 130 человек (с 2021 года);

* доход не превышает 200 миллионов рублей в год (с 2021 года);

* остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов рублей;

* ограничения по отдельным видам деятельности (например, нельзя применять УСН при производстве подакцизных товаров и добыче полезных ископаемых, а также нотариусам и адвокатам)

Полный перечень ограничений прописан в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ.

Налоговые ставки:

От 6% при выборе объекта налогообложения «доходы» до 20% при выборе объекта налогообложения «доходы-расходы».

Заменяет налоги:

* налог на прибыль – для юридических лиц;

* НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности – для ИП;

* НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента);

* налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности, за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость

Налог на профессиональный доход

Это:

* налоговая декларация не представляется;

* учет полученных доходов ведется через мобильное приложение «Мой налог» или web-кабинет «Мой налог» на сайте www.nalog.ru;

* позволяет использовать налоговый капитал в размере 10 тысяч рублей

Основные ограничения:

* нельзя привлекать работников;

* доход не превышает 2,4 миллионов рублей в год;

* нельзя совмещать с иными налоговыми режимами;

* не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав (кроме имущества для личных, домашних и (или) иных подобных нужд);

* не применяется при реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;

* «самозанятый» осуществляет деятельность в одном или нескольких субъектов РФ, где введен данный специальный налоговый режим

Налоговые ставки:

От 4% при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам до 6% при реализации товаров (работ, услуг) ИП и юридическим лицам

Применение режима заменяет уплату:

* НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на профессиональный доход;

* НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента);

* нет обязанности уплачивать страховые взносы как для ФЛ, так и для ИП

Патентная система налогообложения

Это:

* налоговая декларация не представляется;

* может одновременно применяться с УСН, ОСН;

* для осуществления деятельности ИП по заявлению получает патент на период от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года

Основные ограничения:

* средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек;

* доход не превышает 60 миллионов рублей в год;

* применяется по отдельным видам деятельности, которые установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ

Налоговая ставка:

6% на потенциальный годовой доход (устанавливается субъектом)

Патент не применяется в отношении:

* видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

* реализации товаров, не относящейся к розничной торговле (реализация подакцизных товаров, товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками)

Применение режима заменяет уплату:

* НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на профессиональный доход;

* НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента);

* налога на имущество (за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость)

Единый сельскохозяйственный налог

Это:

* отчетность один раз в год;

* авансовые платежи уплачиваются ежеквартально;

* необходимо вести книгу учета доходов и расходов

Основные ограничения:

* численность работников не более 100 человек;

* доход не превышает 150миллионов рублей в год;

* остаточная стоимость основных средств – не более 150 миллионов рублей;

* ограничения по отдельным видам деятельности (например, нельзя применять УСН при производстве подакцизных товаров и добыче полезных ископаемых, а также нотариусам и адвокатам)

Полный перечень ограничений прописан в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ.

Налоговые ставки:

От 6% при выборе объекта налогообложения «доходы» (законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%) до 15% при выборе объекта налогообложения «доходы-расходы» (законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 5%)

Применение режима заменяет уплату:

* налога на прибыль — для юридических лиц;

* НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности – для ИП;

* НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента);

* налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности (за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость)