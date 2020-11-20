Руководитель ярославского вуза стал ректором года

Михаил Груздев стал ректором года в номинации "Педагогические университеты". ФОТО: сайт ЯГПУ

Руководитель Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д.Ушинского Михаил Груздев стал лауреатом общенациональной премии «Ректор года» в номинации «Педагогические университеты».

- Не скрою, был удивлен присуждением премии именно мне, поскольку считаю себя одним из абсолютно равных в нашем ректорском сообществе. Вместе с тем премия является важным знаком внимания и к нашему университету, и к педагогическому образованию в стране в целом, - сказал глава ЯГПУ на церемонии вручения премии, которая прошла вчера, 19 ноября, в Москве.

При выборе победителей жюри оценивало вклад ректора в развитие учебного заведения, его репутацию, персональные достижения, взаимодействие государством, бизнесом, научным и экспертным сообществами. Кроме того, в числе критериев были международное сотрудничество, цифровизация и инновации в вузе, а также медиаактивность.