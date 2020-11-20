В Ярославле изменится расписание трех трамваев

Изменения коснутся трамваев № 1, 5 и 7 Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле изменится расписание движения трамваев № 1 «Улица Свердлова - улица Чкалова», № 5 «Улица Чкалова - Больница № 9» и № 7 «Улица Свердлова - улица Волгоградская». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

№ 1 «Улица Свердлова - улица Чкалова»

- в выходные дни с 5 декабря первый трамвай от остановки «Улица Свердлова» будет отправляться в 06:04, последний - в 23:19. От «Улицы Чкалова» - в 05:44 и 22:58 соответственно.

№ 5 «Улица Чкалова - Больница № 9»

- в выходные дни с 5 декабря на последнем трамвае от остановки «Улица Чкалова» можно будет уехать в 22:55, от «Больницы №9» - в 22:03.

№ 7 «Улица Свердлова - улица Волгоградская»

- в будние дни с 1 декабря последний рейс от остановки «Улица Свердлова» начнет отправляться в 23:08, от «Улицы Волгоградской» - в 22:23;

- в выходные дни с 5 декабря последний трамвай от «Улицы Свердлова» будет уходить в 23:16, от «Улицы Волгоградской» - 22:32.