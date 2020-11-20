Хотели «заработать»: два ярославца пытались украсть чугунные ограждения с проспекта Ленина

Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Двое жителей Ярославля решили поправить свое финансовое положение незаконным способом.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестные пытаются похитить секции чугунных ограждений на проспекте Ленина.

Правоохранители провели проверку и установили, что двое мужчин - 47 и 30 лет - планировали унести пять секций и сдать их в металлолом. В отношении ярославцев возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция обращается к жителям города: если вы стали свидетелем преступления, сообщите по телефону 02, 102 или 73-10-50 (телефон доверия УМВД России по Ярославской области).