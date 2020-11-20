В общественном транспорте Рыбинска бесплатно раздадут маски «нуждающимся»

С 20 ноября в общественном транспорте Рыбинска будут раздавать медицинские маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 ноября в общественном транспорте Рыбинска будут раздавать медицинские маски. Кто может претендовать на бесплатное средство защиты – рассказал на своей странице в социальной сети глава города Денис Добряков.

- Сейчас мы находимся на пике пандемии и приняли решение о мерах дополнительной поддержки. Мы будем проводить акцию в общественном транспорте по помощи тем людям, которые не в состоянии сами купить и надеть маску, считают, что это обязанность исполнительных органов власти. Мы пойдем им навстречу, будем выдавать маски нуждающимся в автобусах, троллейбусах, маршрутных такси, - сказал в своем видеобращении Денис Добряков.

Займутся этим волонтеры и, возможно, сотрудники городской администрации. Глава Рыбинска поблагодарил местных предпринимателей, которые помогли организовать эту акцию.