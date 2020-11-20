В Рыбинске по зданию новой школы пошли трещины

По мнению специалистов, трещины появились из-за изменения температурного режима окружающей среды Фото: Правительство Ярославской области

По зданию новой школы на улице Тракторной в Рыбинске, которую открыли 1 сентября, пошли трещины. Происходящее вызвало волнение среди учеников и их родителей. Вчера, 19 ноября, представители администрации города и строительного контроля обследовали здание. По мнению специалистов, причин для беспокойства нет.

- Вертикальные трещины на стенах - это деформационные швы. Они есть в любом здании, построенном хоть сейчас, хоть 20 лет назад. Это позволяет стенкам в зависимости от наружной температуры расширяться и сужаться. Здание новое, и эти процессы могут проявляться в течение двух лет, - разъяснил начальник управления строительства Георгий Киреев.

По словам представителя строительного контроля Геннадия Шмураткина, подрядчик, согласно технологии строительства, специально оставил эти швы. Если бы их не было, то трещины могли пойти по всему зданию.

Тем не менее, как пояснили в пресс-службе администрации Рыбинска, в таком виде строение не оставят. Сейчас решается вопрос о том, когда подрядчик в рамках гарантийных обязательств сможет придать деформационным швам эстетический вид.