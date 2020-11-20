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Общество

В Ярославле экс-полицейский не смог скостить себе срок

Полковник осужден за получение взяток
Полина Вачнадзе
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Напомним, что бывший сотрудник полиции был осужден за пять взяток

Напомним, что бывший сотрудник полиции был осужден за пять взяток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-полицейский Евгений Терехов, некогда занимавший высокую должность в областном УМВД, не смог оспорить приговор, вынесенный ранее Кировским судом.

Напомним, что бывший сотрудник полиции был осужден за пять взяток. Деньги и другие приятные бонусы Терехов, курирующий в то время строительно-хозяйственное направление в региональном УМВД, получал за то, что не замечал невыполненные или некачественно выполненные работы, которые уже были оплачены.

Кировский суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запретил занимать ряд должностей на протяжении ближайших 10 лет. Евгений Терехов и его защитник с таким решением не согласились и подали апелляцию, но безрезультатно. Приговор оставлен областным судом без изменений.