В Ярославле на крыше подъезда нашли труп

Тело женщины лежало на крыше подъезда. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

На козырьке подъезда дома №3 корпус 2 по улице Светлой жильцы вчера, 19 ноября, было найдено тело молодой женщины. Его заметили жильцы дома, выглянув из окон.

Как пояснили КП-Ярославль в региональном СКР, личность погибшей установлена. Предположительно, 39-летняя женщина выпала из окна подъезда на 12 этаже. Труп передан на экспертизу, но, на первый взгляд, криминальной составляющей в происшествии нет.

Сейчас проводится проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.