Ярославский «Локомотив» крупно проиграл дома финскому «Йокериту»

Игра закончилась со счетом 1:4 в пользу финской команды. ФОТО: ХК "Локомотив"

Вчера, 19 ноября, «Локомотив» на домашней арене проиграл «Йокериту». Игра закончилась со счетом 1:4 в пользу финской команды.

В первом периоде в ворота ярославцев влетели две шайбы. Авторами голов стали Джонатан Пудас и Ээли Толванен. После этого тренерский штаб «Локомотива» принял решение заменить вратаря Илью Коновалова на Эдди Паскуале. Во втором периоде «железнодорожники» смогли сократить отставание благодаря Атте Охтамаа. Но спустя несколько минут финны снова забили. Сначала отличился Брайан О'Нилл, а затем Эсси Йоэнсуу.

«Локомотив» терпит третье поражение подряд. До это «железнодорожники» проиграли «Автомобилисту» (1:2) и ЦСКА (1:3). Следующую игру ярославцы проведут дома. Завтра, 21 ноября, они встретятся с рижским «Динамо».