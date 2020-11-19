В ярославских COVID-госпиталях свободны 687 коек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для ярославцев, больных коронавирусом и имеющих все типичные признаки этой инфекции, по области развернуто 2649 коек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

На данный момент пациентов принимают 24 COVID-госпиталя – в Ярославле и еще в 10 городах области. На 19 ноября занято 1962 койки.

- Ярославль: занято 976 из 1170,

- Рыбинск: занято 256 из 285,

- Переславль: занято 47 из 100,

- Ростов: занято 103 из 108,

- Тутаев: занято 197 из 406,

- Гаврилов-Ям: занято 83 из 123,

- Данилов: занято 24 из 35,

- Мышкин: занято 13 из 50,

- Любим: занято 7 из 15,

- Пошехонье: занято 9 из 10,

- Борисоглеб: занято 14 из 40.